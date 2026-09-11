CONCERT L’ART SCÈN’ Trouillas
samedi 3 octobre 2026 · Trouillas
Informations pratiques
Trouillas
CONCERT L’ART SCÈN’
Trouillas Pyrénées-Orientales
Tarif : 3 – 3 – 7
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Dans son nouveau spectacle polyphonique ÉMOTIONS_404 L’Art Scèn’ projette ses spectateurs dans un monde futur (vraiment fictif ?) où l’humanité a préféré abandonner les émotions, jugées contreproductives. Chez quelques-uns cependant, elles palpitent encore…
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Trouillas 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie lartscen@gmail.com
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English :
In its new polyphonic show, ÉMOTIONS_404 , L?Art Scèn? projects the audience into a (truly fictional?) future world where humanity has abandoned emotions as counterproductive. For some, however, they still throb?
L’événement CONCERT L’ART SCÈN’ Trouillas a été mis à jour le 2026-07-05 par OTI ASPRES-THUIR
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