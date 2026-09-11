UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trouillas

CONCERT L’ART SCÈN’ Trouillas

samedi 3 octobre 2026 · Trouillas

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
66300 Trouillas
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
3 3 7 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Trouillas

CONCERT L’ART SCÈN’

Trouillas Pyrénées-Orientales

Tarif : 3 – 3 – 7

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Dans son nouveau spectacle polyphonique ÉMOTIONS_404 L’Art Scèn’ projette ses spectateurs dans un monde futur (vraiment fictif ?) où l’humanité a préféré abandonner les émotions, jugées contreproductives. Chez quelques-uns cependant, elles palpitent encore…
  .

Trouillas 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie   lartscen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In its new polyphonic show, ÉMOTIONS_404 , L?Art Scèn? projects the audience into a (truly fictional?) future world where humanity has abandoned emotions as counterproductive. For some, however, they still throb?

L’événement CONCERT L’ART SCÈN’ Trouillas a été mis à jour le 2026-07-05 par OTI ASPRES-THUIR

À voir aussi à Trouillas (Pyrénées-Orientales)