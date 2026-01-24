Concert Las Luadas La Friche Oloron-Sainte-Marie
Concert Las Luadas La Friche Oloron-Sainte-Marie jeudi 26 février 2026.
Concert Las Luadas
La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Radio Oloron organise ses concerts de février au cœur de La Friche, soirées dans le cadre de l’émission Cantas i Contes avec Angèle et Daniel.
Retrouvez ce jour le groupe Las Luadas. .
La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 35 18 08 media@radio-oloron.fr
