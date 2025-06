Concert – Village Lascazères 22 juin 2025 12:30

Assistez à un concert live et passez un agréable moment avec « Nalie ».

« Nalie est une auteure-compositrice et interprète venant de Tarbes. Issue d’une famille de musiciens professionnels, elle grandit au milieu de sessions d’enregistrement studio, de concerts, de spectacles vivants; c’est donc tout naturellement qu’elle décide d’en faire son métier une fois adulte.

Après cinq années passées à Los Angeles où elle sortira son premier EP intitulé Carry On en 2020, quatre morceaux composés majoritairement en anglais, elle revient s’installer en France la valise pleine de chansons françaises.

Avec ses nouvelles mélodies dans l’air du temps, Nalie propose un univers de musiques actuelles variant entre des sons acoustiques mais aussi électriques puisque la chanteuse de base guitariste s’est nourri des plus grands groupes de rock pour apprendre à jouer de la guitare. En ce qui concerne ses compositions, certains diront que c’est un peu comme Vianney en fille, d’autres que c’est du Nalie. » (Source La GESPE)

.

Village LASCAZERES

Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 35 39 naliemusique@gmail.com

English :

Attend a live concert and spend some quality time with « Nalie ».

« Nalie is a singer-songwriter from Tarbes. Born into a family of professional musicians, she grew up surrounded by studio recording sessions, concerts and live shows, so it was only natural that she decided to make it her profession as an adult.

After five years in Los Angeles, where she released her first EP, Carry On, in 2020, four tracks composed mainly in English, she returned to France with a suitcase full of French songs.

With her new, up-to-the-minute melodies, Nalie offers a universe of contemporary music that varies between acoustic and electric sounds, as the singer-guitarist learnt to play guitar from the greatest rock bands. As far as her compositions are concerned, some would say it’s a bit like Vianney with a girl?s voice, while others would say it?s all Nalie. » (Source La GESPE)

German :

Besuchen Sie ein Live-Konzert und verbringen Sie eine schöne Zeit mit « Nalie ».

« Nalie ist eine Sängerin und Songschreiberin aus Tarbes. Sie stammt aus einer Familie von Berufsmusikern und wuchs inmitten von Studioaufnahmen, Konzerten und Live-Shows auf. Es ist daher ganz natürlich, dass sie als Erwachsene beschließt, dies zu ihrem Beruf zu machen.

Nach fünf Jahren in Los Angeles, wo sie 2020 ihre erste EP Carry On mit vier überwiegend englischsprachigen Stücken veröffentlichte, zog sie mit einem Koffer voller französischer Lieder nach Frankreich zurück.

Mit ihren neuen, zeitgemäßen Melodien bietet Nalie eine Welt der aktuellen Musik, die zwischen akustischen und elektrischen Klängen variiert, da die Sängerin und Gitarristin bei den größten Rockbands gelernt hat, wie man Gitarre spielt. Was ihre Kompositionen betrifft, werden einige sagen, dass sie ein bisschen wie Vianney in Mädchenkleidung sind, andere sagen, dass sie Nalie sind. » (Quelle La GESPE)

Italiano :

Assistere a un concerto dal vivo e trascorrere un po’ di tempo con « Nalie ».

« Nalie è una cantautrice di Tarbes. Nata in una famiglia di musicisti professionisti, è cresciuta circondata da sessioni di registrazione in studio, concerti e spettacoli dal vivo, quindi è stato naturale che da grande abbia deciso di farne una carriera.

Dopo cinque anni trascorsi a Los Angeles, dove nel 2020 ha pubblicato il suo primo EP, Carry On, quattro brani scritti principalmente in inglese, è tornata in Francia con una valigia piena di canzoni francesi.

Con le sue melodie nuove e attuali, Nalie offre un mondo di musica contemporanea che varia tra suoni acustici ed elettrici, dato che la cantante e chitarrista ha imparato a suonare la chitarra dai più grandi gruppi rock. Per quanto riguarda le sue composizioni, alcuni direbbero che sono un po’ come Vianney con una voce femminile, mentre altri direbbero che sono proprio come Nalie (Fonte: La GESPE)

Espanol :

Asista a un concierto en directo y pase un rato agradable con « Nalie ».

« Nalie » es una cantautora de Tarbes. Nacida en una familia de músicos profesionales, creció rodeada de sesiones de grabación en estudio, conciertos y espectáculos en directo, por lo que fue natural que decidiera hacer carrera de mayor.

Tras cinco años en Los Ángeles, donde publicó su primer EP, Carry On, en 2020, cuatro temas escritos principalmente en inglés, regresó a Francia con una maleta llena de canciones francesas.

Con sus melodías nuevas y actuales, Nalie ofrece un universo de música contemporánea que varía entre sonidos acústicos y eléctricos, ya que la cantante y guitarrista aprendió a tocar la guitarra de los grandes grupos de rock. En cuanto a sus composiciones, algunos dirán que son un poco como Vianney con voz de chica, mientras que otros dirán que son como Nalie (Fuente La GESPE)

