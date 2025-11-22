CONCERT LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh Rodez

CONCERT LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh Rodez samedi 22 novembre 2025.

CONCERT LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

CONCERT LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh, samedi 22 novembre à 20h, à la salle de concert Le Club, Rodez

20h30LASMALA BANDAFusion latino explosive

Un concert de LaSmala Banda est un voyage libérateur, une grande fiesta où l’on danse jusqu’au bout du monde, un show à couper le souffle ! Beaucoup d’énergie, un zeste de folie et une musique qui défie les frontières… Une recette au groove bien épicé !

22hNHACADA feat SAF FEHElectro percussif

Percussions live, synthétiseurs analogiques, kick-basses chaloupés, samples poético-politiques et caisses claires coupées-décalées un groove artisanal et coloré, qui fait bouger le bassin et invite au voyage, quelque part entre l’Afro-house, l’Électrorientale et la Technoccitane.

Pour leur tournée 2025, le duo est rejoint par l’authentique et pétillante chanteuse et multi-instrumentiste Saf Feh, une voix suave mêlant Arabo Soul et Afrique de l’Ouest, qui fusionne les langues et les cultures. .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

English :

CONCERT: LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh, Saturday, November 22, 8pm, at Le Club concert hall, Rodez

German :

KONZERT: LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh, Samstag, 22. November, 20 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

CONCERTO: LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh, sabato 22 novembre alle ore 20.00, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

CONCIERTO: LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh, sábado 22 de noviembre a las 20:00 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

L’événement CONCERT LaSmala Banda + Nhacada ft Saf Feh Rodez a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)