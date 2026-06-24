Mesnières-en-Bray

Concert Last Rose of Summer

11 Rue du Château Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :

2026-08-19

15H Visite guidée du château.

17H Concert Anna Besson, Flûte/Clara Izambert, Harpe. .

11 Rue du Château Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 55 77 chateaudemesnieres.reservation@gmail.com

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English : Concert Last Rose of Summer

L’événement Concert Last Rose of Summer Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bray Eawy