Concert Last Rose of Summer Mesnières-en-Bray
Concert Last Rose of Summer Mesnières-en-Bray mercredi 19 août 2026.
Mesnières-en-Bray
Concert Last Rose of Summer
11 Rue du Château Mesnières-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 20:30:00
Date(s) :
2026-08-19
15H Visite guidée du château.
17H Concert Anna Besson, Flûte/Clara Izambert, Harpe. .
11 Rue du Château Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 55 77 chateaudemesnieres.reservation@gmail.com
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English : Concert Last Rose of Summer
L’événement Concert Last Rose of Summer Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Bray Eawy
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