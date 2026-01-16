Concert Last Train + Demob Happy La Sirène La Rochelle

Concert Last Train + Demob Happy

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Libres. Déterminés. Infatigables. En près de 15 années d’une carrière dense et ascendante, les quatre garçons de Last Train n’ont jamais rien lâché de la ferveur tenace qui crépite en eux.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Last Train + Demob Happy

Free. Determined. Untiring. In nearly 15 years of a dense and ascending career, the four boys of Last Train have never let go of the tenacious fervor that crackles within them.

L’événement Concert Last Train + Demob Happy La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-16 par Nous La Rochelle