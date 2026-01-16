Concert Last Train + Demob Happy La Sirène La Rochelle
Concert Last Train + Demob Happy La Sirène La Rochelle vendredi 27 février 2026.
Concert Last Train + Demob Happy
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Libres. Déterminés. Infatigables. En près de 15 années d’une carrière dense et ascendante, les quatre garçons de Last Train n’ont jamais rien lâché de la ferveur tenace qui crépite en eux.
.
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Last Train + Demob Happy
Free. Determined. Untiring. In nearly 15 years of a dense and ascending career, the four boys of Last Train have never let go of the tenacious fervor that crackles within them.
L’événement Concert Last Train + Demob Happy La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-16 par Nous La Rochelle