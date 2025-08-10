Concert Latin Sounset Drome Place Soljenitsyne Crest
Concert Latin Sounset Drome Place Soljenitsyne Crest dimanche 10 août 2025.
Concert Latin Sounset Drome
Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest Drôme
Début : Dimanche 2025-08-10 18:00:00
fin : 2025-08-17 22:00:00
Date(s) :
2025-08-10 2025-08-17
Direction le toit de la médiathèque pour le Son du Désert et DJ Tropiko ! Vous pourrez vous restaurer sur place grâce à la buvette et cantine.
Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr
English :
Head to the roof of the Médiathèque for Son du Désert and DJ Tropiko! You’ll be able to eat at the refreshment bar and canteen.
German :
Auf dem Dach der Mediathek gibt es Wüstenklang und DJ Tropiko! Sie können sich vor Ort dank der Buvette und Kantine verpflegen.
Italiano :
Sul tetto della biblioteca multimediale, Son du Désert e DJ Tropiko! Potrete mangiare nell’area ristoro e nella mensa.
Espanol :
Dirígete a la azotea de la biblioteca multimedia para disfrutar de Son du Désert y DJ Tropiko Podrás comer en la zona de refrescos y la cantina.
