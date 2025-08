Concert Latino EFMU au camping l’Ondine de Provence Camping l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon

Concert Latino EFMU au camping l’Ondine de Provence Camping l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon samedi 2 août 2025.

Concert Latino EFMU au camping l’Ondine de Provence

Camping l’Ondine de Provence 785 route de Nyons La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Venez profiter d’une ambiance latino en concert avec EFMU !

.

Camping l’Ondine de Provence 785 route de Nyons La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 22 84 londinedeprovence@gmail.com

English :

Come and enjoy the Latino ambience in concert with EFMU!

German :

Genießen Sie Latino-Feeling bei einem Konzert mit EFMU!

Italiano :

Venite a godervi l’atmosfera latina in concerto con EFMU!

Espanol :

¡Ven a disfrutar del ambiente latino en concierto con EFMU!

L’événement Concert Latino EFMU au camping l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois