Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

« CONCERTS LIVE »

Venez profiter d’un concert Latino et Caribéen avec le duo Cancionera à la Ferme d »Illats, accompagné d’une carte variée :

plats à partager, menus enfants, poulets rotis, plats vegétariens ainsi que des boissons et cocktails avec et sans alcool .

La Ferme d’Illats Côte de Caulet

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 63 79 68 contact@lafermedillats.com

