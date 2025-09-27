Concert latino MS Big Band Rang-du-Fliers

Concert latino MS Big Band Rang-du-Fliers samedi 27 septembre 2025.

Concert latino MS Big Band

Salle Le Fliers rue de l’Eglise Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le MS Big Bang on connaît à Rang-du-Fliers puisqu’il était venu en 2015 pour le 3e Week-end Swing. Le voilà donc de retour avec sa chanteuse et son chanteur, avec son programme spécifique latino Une association de compositions originaires du Brésil, de Cuba et du Pérou ( The girl from Ipanéma… Quizas, quizas, quizas… Mambo caliente par exemple ) et des partitions à la manière de où l’on retrouve des réminiscences harmoniques et instrumentales sud-américaines plus ou moins marquées ( Copacabana, Coconut Champagne par exemple) mais aussi quelques surprises. Une bonne soirée à retenir, au son des rythmes tropicaux (et équatoriaux…)

Réservations auprès de l’Office de Tourisme ou du Service Evénementiel place de la Paix

Tarif 12€ tarif réduit 8€ .

Salle Le Fliers rue de l’Eglise Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert latino MS Big Band Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers