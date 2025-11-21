Concert L’Attaque Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Concert L’Attaque

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:30:00

Prochain concert Les RV de l’Acdim avec le duo ECHNIDA .

L’Attaque est une Suite pour Accordéon & Quatuor à cordes composée par Fabrice Bez à la lecture du récit ouvrier La Scierie (auteur anonyme). Bien plus qu’une simple illustration musicale, elle tient davantage d’une conversion subjective d’une forme artistique à une autre, d’un transfert personnel de ce grandissime éclair (comme l’écrirait René Char) qu’a été la lecture de ce récit, vers une composition et une interprétation musicale.

Fabrice Bez accordéon/composition

Hortense Maldant-Savary violon

Marie Lambert violon

Léopoldine Lezéan violoncelle

Sylvain Durantel altoTout public

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 50 21 17 cim@meusegrandsud.fr

English :

Next concert Les RV de l’Acdim with the duo ECHNIDA .

L’Attaque is a Suite for Accordion & String Quartet composed by Fabrice Bez after reading the workers’ story La Scierie (anonymous author). Much more than a simple musical illustration, it is a subjective conversion from one art form to another, a personal transfer from the grandissime éclair (as René Char would write) of reading this story, to a musical composition and interpretation.

Fabrice Bez: accordion/composition

Hortense Maldant-Savary: violin

Marie Lambert: violin

Léopoldine Lezéan: cello

Sylvain Durantel: viola

German :

Nächstes Konzert Les RV de l’Acdim mit dem Duo ECHNIDA .

L’Attaque ist eine Suite für Akkordeon und Streichquartett, die von Fabrice Bez nach der Lektüre der Arbeitergeschichte La Scierie (anonymer Autor) komponiert wurde. Sie ist viel mehr als eine einfache musikalische Illustration, sie ist vielmehr eine subjektive Umwandlung von einer künstlerischen Form in eine andere, eine persönliche Übertragung dieses grandissime éclair (wie René Char schreiben würde), der das Lesen dieser Erzählung war, auf eine musikalische Komposition und Interpretation.

Fabrice Bez: Akkordeon/Komposition

Hortense Maldant-Savary: Violine

Marie Lambert: Violine

Léopoldine Lezéan: Violoncello

Sylvain Durantel: Bratsche

Italiano :

Prossimo concerto Les RV de l’Acdim con il duo ECHNIDA .

L’Attaque è una suite per fisarmonica e quartetto d’archi composta da Fabrice Bez dopo aver letto il racconto operaio La Scierie (autore anonimo). Molto più di una semplice illustrazione musicale, è piuttosto una conversione soggettiva da una forma d’arte a un’altra, un trasferimento personale della grandissime éclair (come scriverebbe René Char) che è stata la lettura di questa storia in una composizione e interpretazione musicale.

Fabrice Bez: fisarmonica/composizione

Hortense Maldant-Savary: violino

Marie Lambert: violino

Léopoldine Lezéan: violoncello

Sylvain Durantel: viola

Espanol :

Próximo concierto Les RV de l’Acdim con el dúo ECHNIDA .

L’Attaque es una Suite para acordeón y cuarteto de cuerda compuesta por Fabrice Bez tras leer el cuento obrero La Scierie (autor anónimo). Mucho más que una simple ilustración musical, es más bien una conversión subjetiva de una forma artística a otra, una transferencia personal del grandissime éclair (como escribiría René Char) que fue la lectura de este cuento en una composición e interpretación musical.

Fabrice Bez: acordeón/composición

Hortense Maldant-Savary: violín

Marie Lambert: violín

Léopoldine Lezéan: violonchelo

Sylvain Durantel: viola

