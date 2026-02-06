Concert LAUL AND CO Église-Neuve-de-Vergt
Concert LAUL AND CO Église-Neuve-de-Vergt samedi 21 février 2026.
Église-Neuve-de-Vergt Dordogne
Début : 2026-02-21
2026-02-21
Concert reprise rock LAUL AND CO
restauration
SUR RÉSERVATION AU 07 51 61 56 20
Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 51 61 56 20
English :
LAUL AND CO rock concert
catering
ON RESERVATION 07 51 61 56 20
L’événement Concert LAUL AND CO Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux