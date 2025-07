Concert Laul and Co. Montignac-Lascaux

Concert Laul and Co. Montignac-Lascaux vendredi 11 juillet 2025.

Concert Laul and Co.

Bar l’Emboscada Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Rendez-vous au bar de l’Emboscada, pour une ambiance rock ! Concert LAUL AND CO. Reprises Rock Anglo-Saxon.

Bar l’Emboscada Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 38 13 10

English :

Join us at the Emboscada bar for a rockin’ good time! Concert by LAUL AND CO. Anglo-Saxon rock covers.

German : Concert Laul and Co.

Wir treffen uns in der Emboscada-Bar und sorgen für eine rockige Atmosphäre! Konzert LAUL AND CO. Angelsächsische Rock-Coverversionen.

Italiano :

Unisciti a noi al bar Emboscada per una serata all’insegna del rock! Concerto di LAUL AND CO. Cover di rock anglosassone.

Espanol : Concert Laul and Co.

Únete a nosotros en el bar Emboscada para pasar un buen rato Concierto de LAUL AND CO. Covers de rock anglosajón.

L’événement Concert Laul and Co. Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère