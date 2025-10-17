Concert Laura Cahen Le Théâtre Bar-le-Duc
Concert Laura Cahen Le Théâtre Bar-le-Duc vendredi 17 octobre 2025.
Concert Laura Cahen
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17 22:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Après un passage à Bar-le-Duc où elle assurait la première partie de L , Laura Cahen revient six ans plus tard en solo, forte de deux albums salués par la critique et de collaborations prestigieuses. Dans De l’autre côté , sa voix cristalline explore l’amour au cœur du chaos…
Un concert à la fois délicat et puissant, à ne pas manquer.Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
English :
After a stint in Bar-le-Duc, where she opened for « L », Laura Cahen returns six years later as a solo artist, backed by two critically acclaimed albums and prestigious collaborations. In « De l?autre côté », her crystalline voice explores love in the midst of chaos…
A concert both delicate and powerful, not to be missed.
German :
Nach einem Auftritt in Bar-le-Duc, wo sie als Vorgruppe von « L » auftrat, kehrte Laura Cahen sechs Jahre später mit zwei von der Kritik gefeierten Alben und prestigeträchtigen Kooperationen als Solokünstlerin zurück. In « De l’autre côté » erkundet ihre kristallklare Stimme die Liebe inmitten des Chaos…
Ein zartes und zugleich kraftvolles Konzert, das Sie nicht verpassen sollten.
Italiano :
Dopo una parentesi a Bar-le-Duc, dove ha aperto per « L », Laura Cahen torna sei anni dopo come artista solista, con due album acclamati dalla critica e collaborazioni prestigiose. In « De l’autre côté », la sua voce cristallina esplora l’amore nel cuore del caos…
Un concerto delicato e potente al tempo stesso, da non perdere.
Espanol :
Tras una temporada en Bar-le-Duc, donde fue telonera de « L », Laura Cahen regresa seis años después en solitario, con dos álbumes aclamados por la crítica y prestigiosas colaboraciones. En « De l’autre côté », su voz cristalina explora el amor en el corazón del caos…
Un concierto a la vez delicado y poderoso, que no debe perderse.
L’événement Concert Laura Cahen Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE