Concert Laura Cahen Le Théâtre Bar-le-Duc

Concert Laura Cahen

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 20:30:00

Après un passage à Bar-le-Duc où elle assurait la première partie de L , Laura Cahen revient six ans plus tard en solo, forte de deux albums salués par la critique et de collaborations prestigieuses. Dans De l’autre côté , sa voix cristalline explore l’amour au cœur du chaos…

Un concert à la fois délicat et puissant, à ne pas manquer.Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

After a stint in Bar-le-Duc, where she opened for « L », Laura Cahen returns six years later as a solo artist, backed by two critically acclaimed albums and prestigious collaborations. In « De l?autre côté », her crystalline voice explores love in the midst of chaos…

A concert both delicate and powerful, not to be missed.

German :

Nach einem Auftritt in Bar-le-Duc, wo sie als Vorgruppe von « L » auftrat, kehrte Laura Cahen sechs Jahre später mit zwei von der Kritik gefeierten Alben und prestigeträchtigen Kooperationen als Solokünstlerin zurück. In « De l’autre côté » erkundet ihre kristallklare Stimme die Liebe inmitten des Chaos…

Ein zartes und zugleich kraftvolles Konzert, das Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Dopo una parentesi a Bar-le-Duc, dove ha aperto per « L », Laura Cahen torna sei anni dopo come artista solista, con due album acclamati dalla critica e collaborazioni prestigiose. In « De l’autre côté », la sua voce cristallina esplora l’amore nel cuore del caos…

Un concerto delicato e potente al tempo stesso, da non perdere.

Espanol :

Tras una temporada en Bar-le-Duc, donde fue telonera de « L », Laura Cahen regresa seis años después en solitario, con dos álbumes aclamados por la crítica y prestigiosas colaboraciones. En « De l’autre côté », su voz cristalina explora el amor en el corazón del caos…

Un concierto a la vez delicado y poderoso, que no debe perderse.

