Concert Laura Cahen Colmar

13 rue d'Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Vendredi 2025-12-05 20:00:00

2025-12-05 21:30:00

2025-12-05

Après deux premiers albums (Nord et Une fille) et un EP de duos largement plébiscités par le public et la critique (ffff Télérama), Laura Cahen figure désormais comme une artiste incontournable de la scène française. Elle revient en 2025 avec un nouvel album largement salué par la critique en France comme à l’international. De l’autre côté, c’est le portrait de jeunes femmes dans un monde en feu. C’est l’histoire d’un amour à vivre contre vents et marées déréglées. C’est le désir exaltant au cœur du chaos. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

After two debut albums and an EP of duets widely acclaimed by audiences and critics alike (ffff Télérama), Laura Cahen is now one of the leading artists on the French scene.

German :

Nach zwei ersten Alben und einer EP mit Duetten, die von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt wurden (ffff Télérama), gilt Laura Cahen mittlerweile als eine der wichtigsten Künstlerinnen der französischen Szene.

Italiano :

Dopo due album di debutto e un EP di duetti che hanno ricevuto recensioni entusiastiche da parte di pubblico e critica (ffff Télérama), Laura Cahen è oggi una delle artiste di punta della scena francese.

Espanol :

Tras dos álbumes de debut y un EP de duetos que recibieron elogiosas críticas del público y la crítica (ffff Télérama), Laura Cahen es hoy una de las artistas más destacadas de la escena francesa.

