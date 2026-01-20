Concert Laura Cahen | De l’autre côté Cité du Livre Aix-en-Provence

Concert Laura Cahen | De l’autre côté

Jeudi 12 février 2026 à partir de 20h30. Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-02-12 20:30:00

Laura Cahen ne ferme jamais la porte, au contraire, elle nous invite à passer de l’autre côté. De la Manche, du corps et du cœur de l’autre, de la vie … du miroir.

Après deux premiers albums ( Nord et Une Fille ) et un EP de duos largement plébiscités par la critique (ffff Télérama) et le public, Laura Cahen figure désormais comme une artiste incontournable de la scène française.Elle célèbre la beauté du monde simple , sans trop en faire simplicité -efficiente- du lexique et émotion brute proche du chuchotement grâce à une impressionnante maîtrise vocale.



Elle revient en 2025 avec un nouvel album co-composé et co-produit avec Josephine Stephenson et Mike Lindsay De l’autre côté , portrait de jeunes femmes dans un monde en feu, histoire d’un amour à vivre contre vents et marées déréglées, désir exaltant au cœur du chaos. .

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laura Cahen never closes the door; on the contrary, she invites us to step through to the other side. Across the Channel, into each other?s bodies and hearts, into life?into the mirror.

