Concert : Laura Cahen Le Kubb Évreux

Concert : Laura Cahen Le Kubb Évreux samedi 20 septembre 2025.

Concert : Laura Cahen Samedi 20 septembre, 20h00 Le Kubb Eure

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:30:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Laura Cahen est une figure incontournable de la scène française. Son album De l’autre côté, paru début 2025, fait le portrait de jeunes femmes dans un monde en feu, d’histoires d’amour à vivre contre vents et marées déréglées et du désir exaltant au cœur du chaos. Un son « à l’anglaise », une pop-folk riche de synthétiseurs analogiques, de samplers, de bandes et boîtes à rythmes vintages.

Le Kubb 1 avenue Aristide Briand, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232296332 https://www.letangram.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.epcc-ele.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] Stationnement à proximité : Pré du Bel Ébat, avenue Aristide Briand. Accès PMR : places réservées au PMR avenue Aristide Briand ou parking du Bel Ébat. Guichet ouvert dès l’ouverture des portes les soirs de concerts ou une heure avant pour les spectacles (théâtre, jeune public…) en journée.

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

© Sophie Lulague