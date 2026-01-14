Concert Laura Cox + 1ère partie Sélestat

Concert Laura Cox + 1ère partie

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

2026-04-02

Découvrez l’une des grandes figures féminines de la guitare, passée d’Internet à la scène avec brio. Pour tout public

Laura Cox est la guitariste française numéro un avec ses millions de vues et ses tournées incendiaires en Europe ! Son 4ème album Trouble Coming vient de sortir ! On y découvre une nouvelle facette de son talent où des éléments pop et rock moderne viennent enrichir ses influences Blues Rock et Classic Rock. Laura Cox et ses 3 musiciens viennent enflammer les Tanzmatten quelques jours avant leur grande date parisienne.

En première partie Bad juice

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

English :

Discover one of the great female guitarists, who moved from the Internet to the stage with brio. For all audiences

