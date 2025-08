Concert Laura Palmer SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Concert Laura Palmer SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 10 octobre 2025.

Concert Laura Palmer SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

Cette formation nantaise revisite des standrads à la sauce rock, soul et funk !

Les musiciens et la chanteuse vous réservent un concert résolument rock !

Participation au chapeau.

Hot dog maison. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

English :

This band from Nantes revisits standrads with a rock, soul and funk twist!

German :

Diese Band aus Nantes interpretiert Standrads mit Rock, Soul und Funk neu!

Italiano :

Questa band di Nantes rivisita gli standard con un tocco rock, soul e funk!

Espanol :

Este grupo de Nantes revisita los clásicos con un toque de rock, soul y funk

