Concert Laure Colladant et Amara Dominguez TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Pour illustrer le caractère de ces chansons intemporelles quoi de plus approprié que de citer cette phrase de l’écrivain tchèque Milan Kundera La vocation de la poésie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante mais de faire que l’instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie .

À travers ces chansons, la pianofortiste Laure Colladant, qui en est la compositrice ainsi que la parolière, et la soprano Amalia Dominguez nous invitent à un voyage musical poétique et intimiste. Des intermèdes de Chopin, Scarlatti et Schubert s’entremêlent aux chansons, apportant à celles-ci une résonance toute particulière.

Laure Colladant est considérée dans le monde de la culture et des arts comme une des meilleures pianofortistes au niveau international, saluée par une critique unanime, nommée Chevalier des Arts et des Lettres. Une occasion privilégiée de voir et d’entendre un pianoforte et pas n’importe lequel un Filippo Molitor, de facture viennoise, issu l’an 1800 d’un atelier napolitain, et restauré par le grand facteur Johannes Carda, instrument unique qui l’accompagne depuis de nombreuses années. .

