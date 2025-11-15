Concert Laure Colladant TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Concert Laure Colladant

TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Laure Colladant est considérée dans le monde de la culture et des arts comme une des meilleures pianofortistes au niveau international . Voici le contenu du Récital au pianoforte Joseph Haydn Sonate, Robert Schumann 5 pièces, Joseph Woelfl Sonate, Frédéric Chopin 4 pièces. Libre participation. Places limitées. .

TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

English : Concert Laure Colladant

L’événement Concert Laure Colladant Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche