Concert Laure Colladant TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Concert Laure Colladant TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 15 novembre 2025.
Concert Laure Colladant
TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Laure Colladant est considérée dans le monde de la culture et des arts comme une des meilleures pianofortistes au niveau international . Voici le contenu du Récital au pianoforte Joseph Haydn Sonate, Robert Schumann 5 pièces, Joseph Woelfl Sonate, Frédéric Chopin 4 pièces. Libre participation. Places limitées. .
TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
English : Concert Laure Colladant
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Laure Colladant Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche