Concert Laure Favre-Kahn Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Assistez au concert de Laure Favre-Kahn dans l’abbatiale de l’Abbaye aux Dames !
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
English :
Attend Laure Favre-Kahn’s concert in the Abbaye aux Dames abbey church!
German :
Besuchen Sie das Konzert von Laure Favre-Kahn in der Abteikirche der Abbaye aux Dames!
Italiano :
Assistete a un concerto di Laure Favre-Kahn nella chiesa abbaziale di Abbaye aux Dames!
Espanol :
Asista a un concierto de Laure Favre-Kahn en la iglesia abacial Abbaye aux Dames
