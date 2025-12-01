Concert Laure Favre-Kahn Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Concert Laure Favre-Kahn Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes vendredi 12 décembre 2025.

Concert Laure Favre-Kahn

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

2025-12-12

Assistez au concert de Laure Favre-Kahn dans l’abbatiale de l’Abbaye aux Dames !

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Attend Laure Favre-Kahn’s concert in the Abbaye aux Dames abbey church!

German :

Besuchen Sie das Konzert von Laure Favre-Kahn in der Abteikirche der Abbaye aux Dames!

Italiano :

Assistete a un concerto di Laure Favre-Kahn nella chiesa abbaziale di Abbaye aux Dames!

Espanol :

Asista a un concierto de Laure Favre-Kahn en la iglesia abacial Abbaye aux Dames

L’événement Concert Laure Favre-Kahn Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge