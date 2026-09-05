Concert : Laure & The Little Spoons – Blues, soul & rock en live Shapers Club House Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Concert : Laure & The Little Spoons – Blues, soul & rock en live

Shapers Club House 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 21:00:00

fin : 2026-12-05 22:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Laure & The Little Spoons en live : blues, soul et rock, une voix pleine qui remplit la salle, guitares chaudes et section rythmique qui groove. Concert rare, entrée libre.

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Shapers Club House 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Concert: Laure & The Little Spoons – Live Blues, Soul, and Rock

Laure & The Little Spoons live: blues, soul, and rock, a rich voice that fills the room, warm guitars, and a groovy rhythm section. A rare concert—free admission.

L’événement Concert : Laure & The Little Spoons – Blues, soul & rock en live Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes