Concert Lauréats Fondation GAUTIER CAPUÇON Chouvigny
samedi 15 août 2026 · Chouvigny
Informations pratiques
Chouvigny
Concert Lauréats Fondation GAUTIER CAPUÇON
Église Saint-Pierre Chouvigny Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Quatrième concert de la tournée 2026 en Bourbonnais des lauréats de la Fondation Gautier Capuçon.
Gratuit pour les résidents de Chouvigny sur inscription préalable. Sinon réservation sur la page HelloAsso association CAB Chouvigny.
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Église Saint-Pierre Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact.cab.03450@gmail.com
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English :
Fourth concert of the 2026 tour in the Bourbonnais region by the winners of the Gautier Capuçon Foundation.
Free for residents of Chouvigny with advance registration. Otherwise, reserve your spot on the CAB Chouvigny association’s HelloAsso page.
L’événement Concert Lauréats Fondation GAUTIER CAPUÇON Chouvigny a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Val de Sioule