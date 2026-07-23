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AGENDA · Chouvigny

Concert Lauréats Fondation GAUTIER CAPUÇON Chouvigny

samedi 15 août 2026 · Chouvigny

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Église Saint-Pierre
Ville
03450 Chouvigny
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Chouvigny

Concert Lauréats Fondation GAUTIER CAPUÇON

Église Saint-Pierre Chouvigny Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Quatrième concert de la tournée 2026 en Bourbonnais des lauréats de la Fondation Gautier Capuçon.
Gratuit pour les résidents de Chouvigny sur inscription préalable. Sinon réservation sur la page HelloAsso association CAB Chouvigny.
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Église Saint-Pierre Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   contact.cab.03450@gmail.com

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English :

Fourth concert of the 2026 tour in the Bourbonnais region by the winners of the Gautier Capuçon Foundation.
Free for residents of Chouvigny with advance registration. Otherwise, reserve your spot on the CAB Chouvigny association’s HelloAsso page.

L’événement Concert Lauréats Fondation GAUTIER CAPUÇON Chouvigny a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Val de Sioule

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