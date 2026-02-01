Concert Laurent Berger La Jimbr’tée Neuvy

Concert Laurent Berger

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Repas

Date : 2026-02-28

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28



2026-02-28

Seul en scène, Laurent Berger alterne chansons de son dernier album et autres plus anciennes ou inédites. En versions chantées, ou dites, la voix se met au service d’inspirations variées, soulignée par un jeu de guitare fluide et élégant.

La Jimbr'tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

English :

Alone on stage, Laurent Berger alternates songs from his latest album with older or previously unreleased ones. Whether sung or spoken, his voice is at the service of a variety of inspirations, underlined by fluid, elegant guitar playing.

