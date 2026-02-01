Concert Laurent Berger La Jimbr’tée Neuvy
Concert Laurent Berger La Jimbr’tée Neuvy samedi 28 février 2026.
Concert Laurent Berger
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Seul en scène, Laurent Berger alterne chansons de son dernier album et autres plus anciennes ou inédites. En versions chantées, ou dites, la voix se met au service d’inspirations variées, soulignée par un jeu de guitare fluide et élégant.
.
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
English :
Alone on stage, Laurent Berger alternates songs from his latest album with older or previously unreleased ones. Whether sung or spoken, his voice is at the service of a variety of inspirations, underlined by fluid, elegant guitar playing.
