CONCERT LAURENT ROCHELLE Sepx

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Laurent Rochelle présente ici un nouveau projet solo intitulé VIVANCE. terme utilisé en sophrologie pour désigner une mise en accord du corps et de l’esprit dans l’instant présent. Dans ce périlleux exercice du solo avec looper, il nous emmène dans un voyage en partie improvisé et en partie écrit, travaillé pour s’affranchir de la machine et laisser libre cours à la musique qui peut jaillir dans l’instant. Il y aura de nombreux rendez-vous mélodiques, des invitations envoûtantes et poétiques comme seul Laurent Rochelle a le secret. Bon voyage ! .

BISTROT DE LA MARMITE ÉLECTRIQUE Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie marmite.electrique@mailo.com

