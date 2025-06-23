Concert Laurent Voulzy Amiens

Concert Laurent Voulzy

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Rockollector !

Le grand Laurent Voulzy vous invite à une balade sur les chemins de son répertoire exceptionnel, une collection de tubes doux et rêveurs.

Ces dernières années, l’acolyte bien connu d’Alain Souchon a surtout donné des concerts dans des églises et des cathédrales, au cours d’une longue tournée en France, Belgique et Suisse. Témoignage de ces moments hors du temps, le disque Mont Saint-Michel éblouissait par sa beauté délicate, embrassant 40 ans de tubes pas comme les autres, revisités en une formule intimiste. Autres pierres, autre lieu chargé d’histoire, c’est au tour de la MCA d’accueillir à nouveau Laurent Voulzy pour un rendez-vous incontournable avec l’un des auteurs-compositeurs français les plus attachants, des années 60 au présent.

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

Rockollector?!

The great Laurent Voulzy invites you to take a stroll through his exceptional repertoire, a collection of gentle, dreamy hits.

In recent years, Alain Souchon?s well-known sidekick has performed mainly in churches and cathedrals, during a long tour of France, Belgium and Switzerland. The album Mont Saint-Michel, a testimony to these timeless moments, dazzled with its delicate beauty, embracing 40 years of hits unlike any other, revisited in an intimate formula. Another stone, another place steeped in history: it’s the turn of the MCA to welcome Laurent Voulzy back for an unmissable rendezvous with one of France’s most endearing songwriters, from the 60s to the present day.

Rockollector?!

Der große Laurent Voulzy lädt Sie zu einem Spaziergang durch sein außergewöhnliches Repertoire ein, eine Sammlung von sanften und verträumten Hits.

In den letzten Jahren hat der bekannte Sidekick von Alain Souchon auf einer ausgedehnten Tournee durch Frankreich, Belgien und die Schweiz vor allem in Kirchen und Kathedralen Konzerte gegeben. Das Album Mont Saint-Michel ist ein Zeugnis dieser zeitlosen Momente und besticht durch seine zarte Schönheit. Es umfasst 40 Jahre voller ungewöhnlicher Hits, die in einem intimen Format neu interpretiert wurden. Laurent Voulzy, einer der fesselndsten französischen Songwriter von den 60er Jahren bis heute, wird erneut in der MCA zu Gast sein.

Rockollector?

Il grande Laurent Voulzy vi invita a fare una passeggiata nel suo eccezionale repertorio, una raccolta di successi delicati e sognanti.

Negli ultimi anni, la nota spalla di Alain Souchon si è esibita soprattutto in chiese e cattedrali, durante un lungo tour in Francia, Belgio e Svizzera. L’album Mont Saint-Michel è una testimonianza di questi momenti senza tempo, abbagliante per la sua delicata bellezza, che racchiude 40 anni di successi diversi da tutti gli altri, rivisitati in una formula intima. Un’altra pietra, un altro luogo ricco di storia, e ora tocca all’MCA accogliere nuovamente Laurent Voulzy per un incontro imperdibile con uno dei più accattivanti cantautori francesi, dagli anni ’60 a oggi.

¿Rockcolector?

El gran Laurent Voulzy le invita a dar un paseo por su excepcional repertorio, una colección de éxitos suaves y ensoñadores.

En los últimos años, el conocido compañero de Alain Souchon ha actuado principalmente en iglesias y catedrales, durante una larga gira por Francia, Bélgica y Suiza. El álbum Mont Saint-Michel es un testimonio de estos momentos intemporales, deslumbrante por su delicada belleza, que engloba 40 años de éxitos inéditos, revisitados en una fórmula íntima. Otra piedra, otro lugar cargado de historia, y ahora le toca al MCA recibir de nuevo a Laurent Voulzy para un encuentro ineludible con uno de los compositores franceses más entrañables, desde los años 60 hasta nuestros días.

