Concert Place des Cornières Lauzerte

Concert Place des Cornières Lauzerte dimanche 20 juillet 2025.

Concert

Place des Cornières Eglise Saint Barthélémy Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : Dimanche 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

L’association ASAPPL vous propose deux rendez-vous musicaux de grande qualité cet été à l’église Saint-Barthélemy de Lauzerte, mettant à l’honneur l’orgue et le talent d’organistes reconnus.

Place des Cornières Eglise Saint Barthélémy Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13

English :

The ASAPPL association is offering two high-quality musical events this summer at Lauzerte?s Saint-Barthélemy church, featuring the organ and the talents of renowned organists.

German :

Der Verein ASAPPL bietet Ihnen diesen Sommer zwei hochwertige musikalische Veranstaltungen in der Kirche Saint-Barthélemy in Lauzerte an, bei denen die Orgel und das Talent anerkannter Organisten im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

L’associazione ASAPPL propone quest’estate due eventi musicali di grande qualità nella chiesa di Saint-Barthélemy a Lauzerte, con l’organo e il talento di rinomati organisti.

Espanol :

La asociación ASAPPL le propone este verano dos manifestaciones musicales de gran calidad en la iglesia Saint-Barthélemy de Lauzerte, en torno al órgano y al talento de organistas de renombre.

