Concert Place des Cornières Lauzerte

Concert Place des Cornières Lauzerte dimanche 24 août 2025.

Concert

Place des Cornières Eglise Saint Barthélémy Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : Dimanche 2025-08-24 17:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

L’association ASAPPL vous propose un rendez-vous musical de grande qualité cet été à l’église Saint-Barthélemy de Lauzerte, mettant à l’honneur l’orgue et le talent d’un organiste reconnu.

Place des Cornières Eglise Saint Barthélémy Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13

English :

This summer, the ASAPPL association presents a high quality musical event at Lauzerte?s Saint-Barthélemy church, featuring the organ and the talent of a renowned organist.

German :

Der Verein ASAPPL bietet Ihnen diesen Sommer in der Kirche Saint-Barthélemy in Lauzerte eine musikalische Veranstaltung von hoher Qualität an, bei der die Orgel und das Talent eines anerkannten Organisten im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

L’associazione ASAPPL propone quest’estate un evento musicale di alta qualità nella chiesa di Saint-Barthélemy a Lauzerte, con l’organo e il talento di un rinomato organista.

Espanol :

La asociación ASAPPL le propone este verano un evento musical de gran calidad en la iglesia de Saint-Barthélemy de Lauzerte, con el órgano y el talento de un organista de renombre.

