Concert l’Aventura à la Maison du Braconnage de Chaon

route de Vouzon Chaon Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Concert l’Aventura , un duo musical plein d’humour et d’énergie avec Eric TOULIS et Lou VOLT . 12 € participation réduit 8€

Lou VOLT est la chanteuse du Grand Orchestre du Splendid tandis qu’Éric TOULIS tourne avec ses deux compères des Escrocs, évoluant donc tous les deux dans le registre de la chanson d’humour. Ces deux groupes se produisent depuis plus de vingt ans.

Quand Lou et Éric se rencontrent, ça fait forcément des étincelles et un spectacle mixte irrésistible et explosif !

L’ Aventura c’est un spectacle totalement déjanté, plein d’humour et bourré d’énergie, un vrai régal ! c’est un mini-cabaret qui fait rire, avec de la fantaisie,

Cette soirée reçoit le soutien de la Région Centre-Val de Loire via le PACT de la communauté de Communes Cœur de Sologne.

Pensez à réserver pour faciliter l’organisation de cette soirée

contact@lesamisdubraco.com

06 21 14 39 20 par message confirmation sera envoyée. 12 .

route de Vouzon Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 14 39 20 contact@lesamisdubraco.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert l’Aventura , a musical duo full of humor and energy with Eric TOULIS and Lou VOLT . 12 ? reduced ticket 8?

L’événement Concert l’Aventura à la Maison du Braconnage de Chaon Chaon a été mis à jour le 2026-01-26 par ADT41