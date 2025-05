Concert Lazcar Volcano Les Nuits de l’Orangerie – L’Orangerie Montéléger, 3 juillet 2025 21:00, Montéléger.

Concert Lazcar Volcano Les Nuits de l’Orangerie L’Orangerie Domaine du Château Montéléger Drôme

Retrouvez le groupe Lazcar Volcano pour cette dernière soirée des Nuits de l’Orangerie 2025, une soirée jazz arménien et musique latino !



Première partie Victoria Alexanyan Quintet (chanteuse).

L’Orangerie Domaine du Château

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 08 67 31 contact@l-orangerie.fr

English :

Join Lazcar Volcano for the final evening of Nuits de l’Orangerie 2025, an evening of Armenian jazz and Latin music!



Opening act: Victoria Alexanyan Quintet (singer).

German :

Treffen Sie die Gruppe Lazcar Volcano an diesem letzten Abend der Nächte der Orangerie 2025, einem Abend mit armenischem Jazz und lateinamerikanischer Musik!



Erster Teil: Victoria Alexanyan Quintet (Sängerin).

Italiano :

Unitevi a Lazcar Volcano per l’ultima serata delle Nuits de l’Orangerie 2025, una serata di jazz armeno e musica latina!



Apertura: Victoria Alexanyan Quintet (cantante).

Espanol :

Únase a Lazcar Volcano en la última noche de las Nuits de l’Orangerie 2025, ¡una velada de jazz armenio y música latina!



Actuación de apertura: Victoria Alexanyan Quintet (cantante).

