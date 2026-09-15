Concert Lazy Birds Place d’Arçon Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Concert Lazy Birds

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.

Sous l’influence de Django Reinhardt et du Quintette du Hot Club de France, les membres du LAZY BIRDS-Swing Band revisitent les grands standards de la chanson française et du jazz en les fusionnant avec des éléments swing et des rythmes latins. Venez partager un moment festif et empreint de poésie ! .

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

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English : Concert Lazy Birds

L’événement Concert Lazy Birds Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS