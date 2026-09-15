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AGENDA · Pontarlier

Concert Lazy Birds Place d’Arçon Pontarlier

jeudi 15 octobre 2026 · Place d'Arçon · Pontarlier

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place d'Arçon
Adresse
Musée Municipal
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Concert Lazy Birds

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.
Sous l’influence de Django Reinhardt et du Quintette du Hot Club de France, les membres du LAZY BIRDS-Swing Band revisitent les grands standards de la chanson française et du jazz en les fusionnant avec des éléments swing et des rythmes latins. Venez partager un moment festif et empreint de poésie !   .

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16  musee@ville-pontarlier.com

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English : Concert Lazy Birds

L’événement Concert Lazy Birds Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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