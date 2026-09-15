Concert Lazy Birds Place d’Arçon Pontarlier
jeudi 15 octobre 2026 · Place d'Arçon · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Concert Lazy Birds
Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 22:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.
Sous l’influence de Django Reinhardt et du Quintette du Hot Club de France, les membres du LAZY BIRDS-Swing Band revisitent les grands standards de la chanson française et du jazz en les fusionnant avec des éléments swing et des rythmes latins. Venez partager un moment festif et empreint de poésie ! .
Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Lazy Birds
L’événement Concert Lazy Birds Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Ciné-club J. Becker Eté 93 Pontarlier 15 septembre 2026
- Ateliers d’allemand pour enfants Pontarlier 16 septembre 2026
- Atelier Stage d’initiation à la vannerie d’osier Atelier Saule en Fa Pontarlier 16 septembre 2026
- Récréalivre Maison Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 16 septembre 2026
- Dégustation de Mont d’Or Rue de la Gare Pontarlier 16 septembre 2026