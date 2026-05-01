Concert Le 7 Passe à table Le 7 Passe à Table Castres-Gironde

Castres-Gironde

Concert Le 7 Passe à table

Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Week-End festif au 7 Passe à Table, le 30 et 31 Mai.

Samedi soir soirée musicale

Dimanche midi mettons nos Mamans à l’honneur. .

Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 29 61 69 le7etnous@gmail.com

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English : Concert Le 7 Passe à table

L’événement Concert Le 7 Passe à table Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-04-28 par Sud Bordeaux Tourisme