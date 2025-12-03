Concert Le bal des bambins Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Bal-concert pour le jeune public et leurs parents.

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 animations@tonnay-charente.fr

English : Concert Le bal des bambins

Ball and concert for young audiences and their parents.

German : Konzert Le bal des bambins

Ballkonzert für junges Publikum und ihre Eltern.

Italiano :

Concerto di danza per il pubblico giovane e i loro genitori.

Espanol :

Baile concierto para el público joven y sus padres.

