Concert Le bal des hasards Saint-Martin-Labouval

Concert Le bal des hasards Saint-Martin-Labouval mercredi 16 juillet 2025.

Concert Le bal des hasards

Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-07-16 19:30:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Le Bal des Hasards revisite la chanson française avec deux voix, une guitare et un accordéon !

Redécouvrez Brassens, Vian et gainsbourg le temps d’une soirée hors du temps …

Apportez votre pique-nique

Snacking et buvette sur place .

Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie sallerouge.expo@gmail.com

English :

Le Bal des Hasards revisits French chanson with two voices, a guitar and an accordion!

Rediscover Brassens, Vian and Gainsbourg for a timeless evening …

German :

Le Bal des Hasards » ist eine Neuinterpretation des französischen Chansons mit zwei Stimmen, einer Gitarre und einem Akkordeon!

Entdecken Sie Brassens, Vian und gainsbourg an einem Abend außerhalb der Zeit neu …

Italiano :

Le Bal des Hasards rivisita la chanson francese con due voci, una chitarra e una fisarmonica!

Riscoprite Brassens, Vian e Gainsbourg per una serata senza tempo…

Espanol :

Le Bal des Hasards revisita la chanson francesa a dos voces, una guitarra y un acordeón

Redescubra a Brassens, Vian y Gainsbourg en una velada atemporal …

