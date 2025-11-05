Concert Le Bal des Sales Gosses Rue du stade Morteau

Rue du stade L’Escale Morteau Doubs

Compagnie Tralalère

Une scène installée pour accueillir un concert pour les grands … Trois grands gamins et une grande gamine guettent le moment propice pour s’emparer des lieux et prendre place derrière la batterie, à la basse ou ailleurs… Ils se prennent au jeu et embarquent la salle dans leur bal le Bal des Sales Gosses.

Naviguant entre chanson rock, ballade , chanson française et rocksteady,…, les quatre

loustics mettent en scène des histoires de souris qui dansent, d’animaux qui rentrent dans la poche et de gentils vampires…

Tout public, à partir de 3 ans. .

Rue du stade L’Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

