Concert Le Bec de Jazz Route de Bourdeaux Saou

Concert Le Bec de Jazz Route de Bourdeaux Saou vendredi 18 juillet 2025.

Concert Le Bec de Jazz

Route de Bourdeaux Gasoline Palace Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Un trio jazz/soul en reprise des plus grands standard, pour accompagner votre apéritif chill au Gasoline Palace. A suivre dans la soirée Creestal, DJ Set de 21h à 23h30

.

Route de Bourdeaux Gasoline Palace Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 80 33 contact@gasolinepalace.fr

English :

A jazz/soul trio covering the greatest standards, to accompany your chill aperitif at the Gasoline Palace. To follow in the evening: Creestal, DJ Set from 9pm to 11:30pm

German :

Ein Jazz-/Soul-Trio mit Coverversionen der größten Standards, um Ihren chilligen Aperitif im Gasoline Palace zu begleiten. Am Abend folgt: Creestal, DJ-Set von 21h bis 23h30

Italiano :

Un trio jazz/soul che ripercorre i più grandi standard, per accompagnare il vostro aperitivo al Gasoline Palace. A seguire, Creestal, DJ Set dalle 21.00 alle 23.30

Espanol :

Un trío de jazz/soul con los mejores temas para acompañar su aperitivo en el Gasoline Palace. Por la noche: Creestal, DJ Set de 21:00 a 23:30

L’événement Concert Le Bec de Jazz Saou a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme