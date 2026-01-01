Concert Le Bidulophone invite l’Orchestre de Sancé ZA du Pas Fleury rue du Cardinal de Fleury Tournus

Concert Le Bidulophone invite l’Orchestre de Sancé

ZA du Pas Fleury rue du Cardinal de Fleury Salle des Arcades à Tournus Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Le Bidulophone un orchestre Tournusien de plus de 20 musiciens, aux instruments de tout bord. Notre répertoire hors norme est un mélange de jazz, de musique du monde, de pop, très éclectique, laissant chacun s’exprimer dans l’improvisation comme dans le travail des pièces autour de la baguette de Stéphane Maitrot.

Cet orchestre a redonné vie à notre ancienne Harmonie de Tournus. Beaucoup d’entre nous viennent de cette institution, ce qui rend notre plaisir de jouer ensemble encore plus visible et communicatif !

Nous avons l’immense plaisir de recevoir l’orchestre municipal de l’école de musique de Sancé 22 musiciens unis par la même passion jouer et partager la musique ! Musiques de films, chansons populaires françaises, airs de variété… De l’émotion, du rythme et de la bonne humeur.

Tout est réuni pour vous faire vivre une soirée musicale et conviviale exceptionnelle !

Buvette et petite restauration sur place.

Entrée 8€.

Concert à 20h30. Ouverture des portes à 19h30. .

ZA du Pas Fleury rue du Cardinal de Fleury Salle des Arcades à Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bidulophone@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Le Bidulophone invite l’Orchestre de Sancé

L’événement Concert Le Bidulophone invite l’Orchestre de Sancé Tournus a été mis à jour le 2025-12-15 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II