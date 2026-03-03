Concert – Le Big Band Universitaire Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Vendredi 20 mars, 18h00 Gratuit, sur réservation

Les élèves du Big Band Universitaire se produisent sur la scène du Tambour !

Les jeunes, talentueuses et talentueux élèves du Big Band Universitaire se produisent sur la scène du Tambour après une nouvelle année de pratique du jazz. L’ensemble étudiant proposera cette année un programme varié de pièces instrumentales de Duke Ellington, Thad Jones, Maria Schneider et Ricky Ford.

Une belle soirée de swing en perspective !

Le Big Band Universitaire est accompagné par le service culturel et est soutenu par le CROUS via la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00.000+01:00

1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/concert-big-band-universitaire-0

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

