Concert Le Blues ! Sainte-Honorine-du-Fay
Concert Le Blues ! Sainte-Honorine-du-Fay samedi 23 mai 2026.
Sainte-Honorine-du-Fay
Concert Le Blues !
Rue des Écoles Sainte-Honorine-du-Fay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert Le Blues ! 23 mai 20h
Concert Le Blues ! 23 mai 20h Sainte-Honorine-Du-Fay .
Rue des Écoles Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46 musique.danse@vallees-orne-odon.fr
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English : Concert Le Blues !
Concert Le Blues ! 23 May 8pm
L’événement Concert Le Blues ! Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme