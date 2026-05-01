Sainte-Honorine-du-Fay

Concert Le Blues !

Rue des Écoles Sainte-Honorine-du-Fay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert Le Blues ! 23 mai 20h

Concert Le Blues ! 23 mai 20h Sainte-Honorine-Du-Fay .

Rue des Écoles Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46 musique.danse@vallees-orne-odon.fr

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English : Concert Le Blues !

Concert Le Blues ! 23 May 8pm

L’événement Concert Le Blues ! Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme