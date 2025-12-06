Concert Le Brass Band de Charente et l’association Cuivres en Charente

Salle du Théâtre du Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Brass Band de Charente accueille l’association Cuivres en Charente comme invité d’honneur. Venez écouter deux magnifiques brass bands lors d’un concert plein de musique divertissante.

.

Salle du Théâtre du Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 35 88 theatreduchateau@cdc4b.com

English : Concert Le Brass Band de Charente et l’association Cuivres en Charente

The Brass Band de Charente welcomes the association Cuivres en Charente as guest of honor. Come and listen to two magnificent brass bands in a concert full of entertaining music.

German : Concert Le Brass Band de Charente et l’association Cuivres en Charente

Die Brass Band de Charente begrüßt den Verein Cuivres en Charente als Ehrengast. Erleben Sie zwei großartige Brass Bands bei einem Konzert voller unterhaltsamer Musik.

Italiano : Concert Le Brass Band de Charente et l’association Cuivres en Charente

La Brass Band de Charente accoglie l’associazione Cuivres en Charente come ospite d’onore. Venite ad ascoltare due magnifiche bande di ottoni in un concerto ricco di musica divertente.

Espanol : Concert Le Brass Band de Charente et l’association Cuivres en Charente

La Brass Band de Charente recibe a la asociación Cuivres en Charente como invitada de honor. Venga a escuchar a dos magníficas bandas de música en un concierto lleno de música divertida.

L’événement Concert Le Brass Band de Charente et l’association Cuivres en Charente Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme du Sud Charente