Concert Le Braz

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez découvrir Le Braz, le projet solo folk de Pierrick Le Bras (groupe rouennais Huits Nuits). Pour les fans de Bob Dylan et Leonard Cohen… En partenariat avec l’association La fée sonore. .

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13 mediatheque@yvetot-normandie.fr

English : Concert Le Braz

L’événement Concert Le Braz Yvetot a été mis à jour le 2025-12-01 par Yvetot Normandie Tourisme