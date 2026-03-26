CONCERT

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Michel Gentils a ramené des États-Unis la technique du picking et sa passion pour la guitare à douze cordes dont il est l’un des représentants les plus reconnus dans le monde.

Il est aussi rentré d’Inde l’esprit ouvert à la liberté d’improvisation. Chercheur perfectionniste, il élabore une musique immédiatement accessible et nous propulse dans l’univers de la pureté du son.

La musique inclassable de ce compositeur à la personnalité très attachante, vous emmènera en voyage dans un univers sonore poétique, aux climats changeants, zébrés d’improvisations époustouflantes, à la découverte d’un instrument que l’on croyait connaître la guitare à douze cordes.

Jean-Pierre Favino (Luthier) 5 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

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English :

Michel Gentils brought back from the United States his picking technique and his passion for the twelve-string guitar, of which he is one of the world?s most renowned exponents.

L’événement CONCERT Le Burgaud a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE