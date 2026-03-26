CONCERT Le Burgaud
CONCERT Le Burgaud samedi 28 mars 2026.
CONCERT
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Michel Gentils a ramené des États-Unis la technique du picking et sa passion pour la guitare à douze cordes dont il est l’un des représentants les plus reconnus dans le monde.
Il est aussi rentré d’Inde l’esprit ouvert à la liberté d’improvisation. Chercheur perfectionniste, il élabore une musique immédiatement accessible et nous propulse dans l’univers de la pureté du son.
La musique inclassable de ce compositeur à la personnalité très attachante, vous emmènera en voyage dans un univers sonore poétique, aux climats changeants, zébrés d’improvisations époustouflantes, à la découverte d’un instrument que l’on croyait connaître la guitare à douze cordes.
Jean-Pierre Favino (Luthier) 5 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
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English :
Michel Gentils brought back from the United States his picking technique and his passion for the twelve-string guitar, of which he is one of the world?s most renowned exponents.
L’événement CONCERT Le Burgaud a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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