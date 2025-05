Concert Le Café Plage – Le Tréport, 29 mai 2025 07:00, Le Tréport.

Seine-Maritime

Concert Le Café Plage Esplanade de la Plage Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Concert de Maxime Perrin au Café de la Plage.

Concert de Maxime Perrin au Café de la Plage. .

Esplanade de la Plage

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 9 79 51 84 58 cafeplageletreport@gmail.com

English : Concert Le Café Plage

Concert by Maxime Perrin at the Café de la Plage.

German :

Konzert von Maxime Perrin im Café de la Plage.

Italiano :

Concerto di Maxime Perrin al Café de la Plage.

Espanol :

Concierto de Maxime Perrin en el Café de la Plage.

L’événement Concert Le Café Plage Le Tréport a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers