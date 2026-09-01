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AGENDA · Hérisson

Concert « Le Cagibi » Rue Gambetta Hérisson

jeudi 24 septembre 2026 · Rue Gambetta · Hérisson

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Gambetta
Adresse
Hérisson Social Club
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Concert « Le Cagibi »

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Jeudi 24 septembre à partir de 19h, au Hérisson Social Club, concert de Hip Hop alternatif avec le trio Cagibi venu de Lyon pour présenter leurs compositions.
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Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72  info@herissonsocialclub.fr

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English :

Thursday, September 24, starting at 7 p.m., at the Hérisson Social Club: an alternative hip-hop concert featuring the trio Cagibi, who are coming from Lyon to perform their original songs.

L’événement Concert « Le Cagibi » Hérisson a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme

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