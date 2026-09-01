Concert « Le Cagibi » Rue Gambetta Hérisson
jeudi 24 septembre 2026 · Rue Gambetta · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Concert « Le Cagibi »
Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Jeudi 24 septembre à partir de 19h, au Hérisson Social Club, concert de Hip Hop alternatif avec le trio Cagibi venu de Lyon pour présenter leurs compositions.
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Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr
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English :
Thursday, September 24, starting at 7 p.m., at the Hérisson Social Club: an alternative hip-hop concert featuring the trio Cagibi, who are coming from Lyon to perform their original songs.
L’événement Concert « Le Cagibi » Hérisson a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme
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