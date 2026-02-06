CONCERT LE CARÊME Montpellier
CONCERT LE CARÊME Montpellier samedi 14 février 2026.
CONCERT LE CARÊME
25 rue Maguelone Montpellier Hérault
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Une occasion unique d’entendre en 11 concerts, sur le magnifique orgue contemporain Quoirin-Bacot, l’intégralité de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH !
Samedi 14 février à 17h, au temple de Montpellier, 25 rue Maguelone, sixième concert de cette intégrale, avec à l’orgue Jean-Pierre Lecaudey.
Entrée libre avec libre participation aux frais Programme gratuit avec explications sur les œuvres jouées. .
English :
A unique opportunity to hear the complete organ works of J.S. BACH in 11 concerts on the magnificent contemporary Quoirin-Bacot organ!
