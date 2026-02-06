CONCERT LE CARÊME Montpellier

CONCERT LE CARÊME

25 rue Maguelone Montpellier Hérault

Une occasion unique d’entendre en 11 concerts, sur le magnifique orgue contemporain Quoirin-Bacot, l’intégralité de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH !

Samedi 14 février à 17h, au temple de Montpellier, 25 rue Maguelone, sixième concert de cette intégrale, avec à l’orgue Jean-Pierre Lecaudey.

Entrée libre avec libre participation aux frais Programme gratuit avec explications sur les œuvres jouées. .

English :

A unique opportunity to hear the complete organ works of J.S. BACH in 11 concerts on the magnificent contemporary Quoirin-Bacot organ!

