Concert Le carnaval des animaux Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-01-10 17:00:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Concert pédagogique par les élèves du CIM, avec une surprise en 1ère partie.
Entrée gratuite.
Réservation un iniquement par mail cim@meusegrandsud.frTout public
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est cim@meusegrandsud.fr
English :
Educational concert by CIM students, with a surprise in the 1st half.
Free admission.
Reservations only by e-mail cim@meusegrandsud.fr
