Concert Le carnaval des animaux Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Concert Le carnaval des animaux

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Concert pédagogique par les élèves du CIM, avec une surprise en 1ère partie.

Entrée gratuite.

Réservation un iniquement par mail cim@meusegrandsud.frTout public

0 .

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est cim@meusegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Educational concert by CIM students, with a surprise in the 1st half.

Free admission.

Reservations only by e-mail cim@meusegrandsud.fr

L’événement Concert Le carnaval des animaux Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-01-07 par OT SUD MEUSE