Concert Le Carnaval des Animaux Châteaudun

Le Carnaval des animaux, suite pour ensemble instrumental de Camille Saint-Saëns composée en 1886, dans le cadre de la saison culturelle 2026 de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun et dans le cadre de la clôture de l’exposition Animal Design au château de Châteaudun.

Direction Philippe Desmoulins

Narrateur Frédéric Bouquet-Grilli

Texte Francis Blanche

Réservations auprès de l’Ecole de Musique du Grand Châteaudun.

Droit d’entrée au château si applicable.

Pour Biens Venus ! le château de Châteaudun propose jusqu’au 29 mars 2026 une sélection de créations de designers issues de la collection du Centre National des Arts Plastiques, ayant en commun un rapport à l’animal. 7 .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59 ecoledemusique@grandchateaudun.fr

Le Carnaval des animaux, suite for instrumental ensemble by Camille Saint-Saëns, composed in 1886, as part of the 2026 cultural season of the Communauté de Communes du Grand Châteaudun and the closing of the Animal Design exhibition at the Château de Châteaudun.

