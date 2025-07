Concert le carnaval des animaux de Saint Saëns Chilhac

Concert le carnaval des animaux de Saint Saëns Chilhac lundi 4 août 2025.

Concert le carnaval des animaux de Saint Saëns

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-04 20:45:00

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

A l’église Saint Honorat , en concert, le carnaval des animaux de Saint-Saëns, le maître des Esprits de Weber, ma mère l’oye de Ravel. Interprétés par la Petite harmonie de Poche.

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

In concert at the Eglise Saint Honorat, Saint-Saëns’s Carnaval des animaux, Weber’s Le maître des Esprits and Ravel’s Ma mère l’oye. Performed by the Petite harmonie de Poche.

German :

In der Kirche Saint Honorat , in einem Konzert, der Karneval der Tiere von Saint-Saëns, der Meister der Geister von Weber, ma mère l’oye von Ravel. Interpretiert von der Petite harmonie de Poche.

Italiano :

Concerto nella chiesa di Saint Honorat, con il Carnevale degli animali di Saint-Saëns, Il maestro degli spiriti di Weber e Ma mère l’oye di Ravel. Eseguito dalla Petite harmonie de Poche.

Espanol :

Concierto en la iglesia de Saint Honorat, con El carnaval de los animales de Saint-Saëns, El maestro de espíritus de Weber y Ma mère l’oye de Ravel. A cargo de la Petite harmonie de Poche.

L’événement Concert le carnaval des animaux de Saint Saëns Chilhac a été mis à jour le 2025-07-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier