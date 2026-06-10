Concert Le Cavistan Périers-en-Auge
Concert Le Cavistan Périers-en-Auge dimanche 6 septembre 2026.
Périers-en-Auge
Concert Le Cavistan
Église Saint-Firmin Périers-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 17:00:00
fin : 2026-09-06 18:15:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez écouter cet ensemble composé de 4 musiciens jouant des musiques traditionnelles des pays de l’Est. Les instruments, exprimant le rire ou les larmes, donnent à cette musique une couleur unique.
Venez écouter cet ensemble composé de 4 musiciens jouant des musiques traditionnelles des pays de l’Est. Les instruments, exprimant le rire ou les larmes, donnent à cette musique une couleur unique.
À la suite du concert, le public et les artistes se rencontre dans une ambiance conviviale autour d’un verre et de pâtisseries à déguster. .
Église Saint-Firmin Périers-en-Auge 14160 Calvados Normandie
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English : Concert Le Cavistan
Come and listen to this ensemble of 4 musicians playing traditional music from Eastern Europe. The instruments, expressing laughter or tears, give this music a unique colour.
L’événement Concert Le Cavistan Périers-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Normandie Pays d’Auge